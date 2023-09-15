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Иван Демидов

Место рождения

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Демид Артемьев

Мать: Варвара Андреевна

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Зиновия Федосеева

Урывкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Зиновия Федосеева

Рождение ребёнка
06.10.1850

Сын: Яков Иванов

Мать ребёнка: Зиновия Федосеева

Рождение ребёнка
1852

Сын: Николай Иванов

Мать ребёнка: Зиновия Федосеева

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Евгения Иванова

Мать ребёнка: Зиновия Федосеева

Рождение ребёнка
01.04.1860

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Зиновия Федосеева

Рождение ребёнка
04.11.1862

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Зиновия Федосеева

Рождение ребёнка
11.08.1870

Сын: Диомид Иванов

Мать ребёнка: Зиновия Федосеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновия Федосеева

Смерть
Неизвестно
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