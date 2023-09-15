Иван Демидов
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Демид Артемьев
Мать: Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Зиновия Федосеева
Урывкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Зиновия Федосеева
Рождение ребёнка
06.10.1850
Сын: Яков Иванов
Мать ребёнка: Зиновия Федосеева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Николай Иванов
Мать ребёнка: Зиновия Федосеева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Евгения Иванова
Мать ребёнка: Зиновия Федосеева
Рождение ребёнка
01.04.1860
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Зиновия Федосеева
Рождение ребёнка
04.11.1862
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Зиновия Федосеева
Рождение ребёнка
11.08.1870
Сын: Диомид Иванов
Мать ребёнка: Зиновия Федосеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиновия Федосеева
Смерть
Неизвестно