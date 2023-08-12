Фёдор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1862
Отец: Иван Демидов
Мать: Зиновия Федосеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
05.03.1874
Сын: Алексей Фёдоров
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Урывкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно