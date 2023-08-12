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Фёдор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1862

Отец: Иван Демидов

Мать: Зиновия Федосеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Михайлова

Рождение ребёнка
05.03.1874

Сын: Алексей Фёдоров

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Урывкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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