Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
05.03.1874

Сын: Алексей Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Урывкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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