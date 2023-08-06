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Яков Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1850

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1850

Отец: Иван Демидов

Мать: Зиновия Федосеева

Смерть
1851
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