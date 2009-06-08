Голомина (Рябова) Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1932
Дата смерти08.06.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1932
Отец: Рябов Иван Михайлович
Мать: Щербакова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голомин Фёдор Матвеевич
Рождение ребёнка
26.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голомин Фёдор Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.06.2009
Похороны
Неизвестно