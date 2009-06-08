Голомина (Рябова) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голомина (Рябова) Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1932

Дата смерти

08.06.2009

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1932

Отец: Рябов Иван Михайлович

Мать: Щербакова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
15.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голомин Фёдор Матвеевич

Рождение ребёнка
26.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голомин Фёдор Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голомин Фёдор Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
08.06.2009
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Похороны
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
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