Рябов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти23.04.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.02.1932
Дочь: Голомина Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Щербакова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
22.02.1935
Мать ребёнка: Щербакова Мария Ивановна
Военная служба
С 1941 по 23.04.1945
Награда
03.10.1943
Награда
20.02.1945
Развод
Неизвестно
Жена: Щербакова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербакова Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Полоцкое, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Похороны
23.04.1945
г. Бауцен, Саксония, Германия
Смерть
23.04.1945
г. Бауцен, Саксония, Германия