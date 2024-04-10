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Рябов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

23.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1932

Дочь: Голомина Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Щербакова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
22.02.1935

Сын: Рябов Александр Иванович

Мать ребёнка: Щербакова Мария Ивановна

Военная служба
С 1941 по 23.04.1945
Награда
03.10.1943
Награда
20.02.1945
Развод
Неизвестно

Жена: Щербакова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Полоцкое, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Похороны
23.04.1945
г. Бауцен, Саксония, Германия
Смерть
23.04.1945
г. Бауцен, Саксония, Германия
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