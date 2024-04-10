Голомин Фёдор Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1928
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голомина Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
26.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голомина Тамара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голомина Тамара Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1978