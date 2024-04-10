Голомин Фёдор Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голомин Фёдор Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1928

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голомина Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
26.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голомина Тамара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голомина Тамара Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1978
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