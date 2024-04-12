Вострикова (Чурилова) Акулина (Акилина) Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Чурилов Василий Павлович
Мать: Чурилова Вера Еремеевна
Отец ребёнка: Востриков Иван Семенович
Сын: Востриков Василий Иванович
Отец ребёнка: Востриков Иван Семенович
Дочь: Дьякова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Востриков Иван Семенович
Сын: Востриков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Востриков Иван Семенович
Сын: Востриков Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Востриков Иван Семенович
Сын: Востриков Александр Иванович
Отец ребёнка: Востриков Иван Семенович
Дочь: Вострикова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Востриков Иван Семенович
Дочь: Мухина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Востриков Иван Семенович
Дочь: Вострикова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Востриков Иван Семенович
Дочь: Вострикова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Востриков Иван Семенович
Дочь: Вострикова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Востриков Иван Семенович