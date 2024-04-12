Вострикова (Чурилова) Акулина (Акилина) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова (Чурилова) Акулина (Акилина) Васильевна

Место рождения

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Чурилов Василий Павлович

Мать: Чурилова Вера Еремеевна

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
19/01/1879 восприемник Акилина девица
Бракосочетание
Около 1883

Муж: Востриков Иван Семенович

Рождение ребёнка
18.06.1885 ст.

Сын: Востриков Иван Иванович

Отец ребёнка: Востриков Иван Семенович

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Золотухинские крестьяне Павел Семенович Востриков и девица Анисия Семеновна Вострикова
Рождение ребёнка
19.04.1888 ст.

Сын: Востриков Василий Иванович

Отец ребёнка: Востриков Иван Семенович

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Золотухинский крестьянин Агапий Михайлович Черкасов и Удачнинского крестьянина Иллариона Воинова дочь девица Анастасия
Рождение ребёнка
03.11.1889 ст.

Дочь: Дьякова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Востриков Иван Семенович

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Золотухинский крестьянин Федор Васильевич Чурилов и Енотаевского мещанина Ивана Васильевича Алексеева дочь девица Дарья
Рождение ребёнка
22.05.1892 ст.

Сын: Востриков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Востриков Иван Семенович

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: уволенный в запас матрос Афанасий Андреевич Жигульский и Золотухинская крестьянка Пелагея Петровна Чурилова
Рождение ребёнка
24.03.1897 ст.

Сын: Востриков Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Востриков Иван Семенович

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: запасной флотский боцманмат Косьма Яковлевич Данилов и крестьянка девица Дарья Семеновна Вострикова
Рождение ребёнка
28.08.1899 ст.

Сын: Востриков Александр Иванович

Отец ребёнка: Востриков Иван Семенович

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Золотухинские крестьяне Иоанн Николаевич Востриков и Ксения Никифоровна (Вострикова) Клишина
Рождение ребёнка
13.12.1901 ст.

Дочь: Вострикова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Востриков Иван Семенович

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Золотухинские крестьяне Сапрыкин Дмитрий Иванович и девица Сапрыкина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
03.05.1904 ст.

Дочь: Мухина Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Востриков Иван Семенович

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Золотухинский крестьянин Павел Семенович Донской и Енотаевская мещанка Варвара Григорьевна Алексеева
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Вострикова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Востриков Иван Семенович

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.03.1908 ст.

Дочь: Вострикова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Востриков Иван Семенович

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Золотухинские крестьяне Дмитрий Иванович Сапрыкин и Александра Федоровна Черкасова
Рождение ребёнка
1908 ст.

Дочь: Вострикова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Востриков Иван Семенович

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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