село Золотуха, село Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область (на 2019) — Familio

Золотуха

Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Астраханской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Лист опросный о селе Золотухе Золотухинской волости. На 16 страницах, нач. XX века. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Енотаевский уезд
189Золотухинское, с. к.при р. Ахтуле.7660152747744Церковь правосл.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Енотаевский уезд, Золотухинская волость
63. Золотухинское, село бывшее государственное, при реке Ахтубе, дворов 403, жителей 2290, волостное правление (уездный город в 83 верстах), церковь православная, 3 лавки Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Астраханская губерния, Енотаевский уезд, Золотухинская волость
село Золотухинское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Астраханская область, Ахтубинский район
133872Золотухасело47°48'с.ш.46°43'в.д.L-38-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Астраханская область, Ахтубинский муниципальный район, Сельское поселение Золотухинский сельсовет
12605412101с Золотухасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close