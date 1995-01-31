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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Лист опросный о селе Золотухе Золотухинской волости. На 16 страницах, нач. XX века. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
189Золотухинское, с. к.при р. Ахтуле.7660152747744Церковь правосл.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
63. Золотухинское, село бывшее государственное, при реке Ахтубе, дворов 403, жителей 2290, волостное правление (уездный город в 83 верстах), церковь православная, 3 лавки Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Золотухинское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
133872Золотухасело47°48'с.ш.46°43'в.д.L-38-010
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
12605412101с Золотухасело