Мухина (Вострикова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Вострикова) Ирина Ивановна

Место рождения

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

03.05.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Мухин Николай Никонорович

Отец ребёнка: Мухин Никонор Николаевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение
03.05.1904 ст.

Отец: Востриков Иван Семенович

Мать: Вострикова Акулина Васильевна

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Золотухинский крестьянин Павел Семенович Донской и Енотаевская мещанка Варвара Григорьевна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Никонор Николаевич

Смерть
Неизвестно
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