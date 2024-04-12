Мухина (Вострикова) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.05.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825 ст.
Сын: Мухин Николай Никонорович
Отец ребёнка: Мухин Никонор Николаевич
Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение
03.05.1904 ст.
Восприемники: Золотухинский крестьянин Павел Семенович Донской и Енотаевская мещанка Варвара Григорьевна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно