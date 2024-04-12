Чурилов Василий Павлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1842
Отец: Чурилов Павел Степанович
Бракосочетание
25.04.1860 ст.
Жена: Чурилова Вера Еремеевна
Жених: 18 лет Невеста: 19 лет Поручители: крестьяне села Золотуха Алексей Кондратьевич Донской, Максим Иванович Каширский, Михаил Тарасович Герасимов, Андрей Михайлович Клишин, Михей Прокофиевич Донск... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Вострикова Акулина Васильевна
Мать ребёнка: Чурилова Вера Еремеевна
19/01/1879 восприемник Акилина девица
Рождение ребёнка
17.02.1875 ст.
Мать ребёнка: Чурилова Вера Еремеевна
Восприемники: Золотухинский крестьянин Тимофей Андреевич Жигульский и Матвея Клишина? жена Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно