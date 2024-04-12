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Чурилов Василий Павлович

Место рождения

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842

Отец: Чурилов Павел Степанович

Мать: не указана

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
25.04.1860 ст.

Жена: Чурилова Вера Еремеевна

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Жених: 18 лет Невеста: 19 лет Поручители: крестьяне села Золотуха Алексей Кондратьевич Донской, Максим Иванович Каширский, Михаил Тарасович Герасимов, Андрей Михайлович Клишин, Михей Прокофиевич Донск... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Вострикова Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Чурилова Вера Еремеевна

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
19/01/1879 восприемник Акилина девица
Рождение ребёнка
17.02.1875 ст.

Сын: Чурилов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Чурилова Вера Еремеевна

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Золотухинский крестьянин Тимофей Андреевич Жигульский и Матвея Клишина? жена Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно
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