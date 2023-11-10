Дьякова (Вострикова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.11.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1889 ст.
Восприемники: Золотухинский крестьянин Федор Васильевич Чурилов и Енотаевского мещанина Ивана Васильевича Алексеева дочь девица Дарья
Бракосочетание
16.01.1909 ст.
Жених: Канонир 5 батальона Варшавской крепостной артиллерии из Золотухинских крестьян - 26 лет Невеста - 19 лет Поручители: Золотухинские крестьяне Дмитрий Петрович Сапрыкин, Андрей Григорьевич Гомзяк... Показать все
Смерть
Неизвестно