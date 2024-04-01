Созонов Филипп Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смерти27.11.1819
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: Созонов Федор
Бракосочетание
12.11.1770
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Созонов Петр Филипов
Мать ребёнка: Созонова Евдокия Кононова
Рождение ребёнка
Около 1807
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Созонова Возм. Ирина Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Созонов Иван Крест. Д. Ганькиной Филипов
Мать ребёнка: Созонова Возм. Ирина Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Созонов Кирил Мещанин Ст.Токушинской Филипов
Мать ребёнка: Созонова Возм. Ирина Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.1819
66 лет