Созонов Филипп Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонов Филипп Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

27.11.1819

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Созонов Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1770

Жена: Созонова Евдокия Кононова

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Созонов Петр Филипов

Мать ребёнка: Созонова Евдокия Кононова

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Созонов Яков Унтер Офицер Ст. Рявкинской Филипов

Мать ребёнка: Созонова Возм. Ирина Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созонов Герасим Филипов

Мать ребёнка: Созонова Возм. Ирина Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созонов Иван Крест. Д. Ганькиной Филипов

Мать ребёнка: Созонова Возм. Ирина Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созонов Кирил Мещанин Ст.Токушинской Филипов

Мать ребёнка: Созонова Возм. Ирина Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Созонова Возм. Ирина Дмитриева

Смерть
27.11.1819
66 лет
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