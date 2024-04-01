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Созонов Герасим Филипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Созонов Филипп Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Федоров

Мать: Созонова Возм. Ирина Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Созонова Александра Федорова

Рождение ребёнка
Около ?.07.1833

Сын: Созонов Павел Казак Выс. Рявкинского Герасимов

Мать ребёнка: Созонова Александра Федорова

Рождение ребёнка
14.05.1838

Дочь: (Созонова) Гликерья Герасимова

Мать ребёнка: Созонова Александра Федорова

Смерть
Неизвестно

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