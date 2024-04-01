Созонов Герасим Филипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.07.1833
Сын: Созонов Павел Казак Выс. Рявкинского Герасимов
Мать ребёнка: Созонова Александра Федорова
Рождение ребёнка
14.05.1838
Дочь: (Созонова) Гликерья Герасимова
Мать ребёнка: Созонова Александра Федорова
Смерть
Неизвестно