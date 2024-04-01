Созонов Павел Казак Выс. Рявкинского Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонов Павел Казак Выс. Рявкинского Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.07.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1833

Отец: Созонов Герасим Филипов

Мать: Созонова Александра Федорова

Бракосочетание
08.01.1858

Жена: Созонова Вера Павлова

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 24 ж. 18
Рождение ребёнка
23.06.1862

Дочь: Агрипина Павлова

Мать ребёнка: Созонова Вера Павлова

Рождение ребёнка
01.12.1871

Дочь: Петухова Варвара Павлова

Мать ребёнка: Созонова Вера Павлова

Рождение ребёнка
16.08.1875

Дочь: Выходцева? Иулиания Павлова

Мать ребёнка: Созонова Вера Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Павлова

Мать ребёнка: Созонова Вера Павлова

Смерть
Неизвестно
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