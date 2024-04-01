Созонов Павел Казак Выс. Рявкинского Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.07.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1833
Бракосочетание
08.01.1858
Жена: Созонова Вера Павлова
Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 24 ж. 18
Рождение ребёнка
23.06.1862
Дочь: Агрипина Павлова
Мать ребёнка: Созонова Вера Павлова
Рождение ребёнка
01.12.1871
Дочь: Петухова Варвара Павлова
Мать ребёнка: Созонова Вера Павлова
Рождение ребёнка
16.08.1875
Дочь: Выходцева? Иулиания Павлова
Мать ребёнка: Созонова Вера Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Павлова
Мать ребёнка: Созонова Вера Павлова
Смерть
Неизвестно