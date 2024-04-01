Выходцева? (Созонова) Иулиания Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцева? (Созонова) Иулиания Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1875

Дата смерти

07.04.1913

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1875

Отец: Созонов Павел Казак Выс. Рявкинского Герасимов

Мать: Созонова (Шустова) Вера Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Выходцева) Мария Афанасьева

Отец ребёнка: Выходцев Афанасий Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Евграф Афанасьев

Отец ребёнка: Выходцев Афанасий Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выходцев Афанасий Петров

Рождение ребёнка
Около ?.05.1908

Дочь: (Выходцева) Елена Афанасьева

Отец ребёнка: Выходцев Афанасий Петров

Рождение ребёнка
13.06.1909

Дочь: (Выходцева) Антонина Афанасьева

Отец ребёнка: Выходцев Афанасий Петров

Рождение ребёнка
Около ?.04.1911

Сын: Выходцев Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Выходцев Афанасий Петров

Рождение ребёнка
Около ?.12.1912

Сын: Выходцев Иван 2 Афанасьев

Отец ребёнка: Выходцев Афанасий Петров

Смерть
07.04.1913
Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
38 лет, чахотка

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