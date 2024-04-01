Выходцева? (Созонова) Иулиания Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1875
Дата смерти07.04.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1875
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Выходцева) Мария Афанасьева
Отец ребёнка: Выходцев Афанасий Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выходцев Евграф Афанасьев
Отец ребёнка: Выходцев Афанасий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.05.1908
Дочь: (Выходцева) Елена Афанасьева
Отец ребёнка: Выходцев Афанасий Петров
Рождение ребёнка
13.06.1909
Дочь: (Выходцева) Антонина Афанасьева
Отец ребёнка: Выходцев Афанасий Петров
Рождение ребёнка
Около ?.04.1911
Отец ребёнка: Выходцев Афанасий Петров
Рождение ребёнка
Около ?.12.1912
Сын: Выходцев Иван 2 Афанасьев
Отец ребёнка: Выходцев Афанасий Петров
Смерть
07.04.1913
Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
38 лет, чахотка