Созонов Кирил Мещанин Ст.Токушинской Филипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонов Кирил Мещанин Ст.Токушинской Филипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Созонов Филипп Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Федоров

Мать: Созонова Возм. Ирина Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Созонов Яков Кирилов

Мать ребёнка: Созонова ?

Рождение ребёнка
01.01.1813

Сын: Созонов Василий Кирилов

Мать ребёнка: Созонова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замиралова Гликерья Кирилова

Мать ребёнка: Созонова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Кирилова

Мать ребёнка: Созонова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созонов Прокопий Крест. Д. Токушинской Кирилов

Мать ребёнка: Созонова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Созонова ?

Смерть
Неизвестно
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