Созонов Кирил Мещанин Ст.Токушинской Филипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Созонов Яков Кирилов
Мать ребёнка: Созонова ?
Рождение ребёнка
01.01.1813
Мать ребёнка: Созонова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замиралова Гликерья Кирилова
Мать ребёнка: Созонова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Кирилова
Мать ребёнка: Созонова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Созонов Прокопий Крест. Д. Токушинской Кирилов
Мать ребёнка: Созонова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Созонова ?
Смерть
Неизвестно