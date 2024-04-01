Созонов Прокопий Крест. Д. Токушинской Кирилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
10.01.1836
Рождение ребёнка
26.09.1839
Дочь: Ефросинья Прокопьева
Мать ребёнка: Созонова Анастасия Семенова
Рождение ребёнка
28.11.1842
Мать ребёнка: Созонова Анастасия Семенова
Рождение ребёнка
26.03.1844
Дочь: Матрона Прокопьева
Мать ребёнка: Созонова Анастасия Семенова
Рождение ребёнка
Около ?.05.1845
Мать ребёнка: Созонова Анастасия Семенова
Смерть
Неизвестно