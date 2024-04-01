Созонов Прокопий Крест. Д. Токушинской Кирилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонов Прокопий Крест. Д. Токушинской Кирилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Созонов Кирил Мещанин Ст.Токушинской Филипов

Мать: Созонова ?

Бракосочетание
10.01.1836

Жена: Созонова Анастасия Семенова

Рождение ребёнка
26.09.1839

Дочь: Ефросинья Прокопьева

Мать ребёнка: Созонова Анастасия Семенова

Рождение ребёнка
28.11.1842

Сын: Созонов Андрей Прокопьев

Мать ребёнка: Созонова Анастасия Семенова

Рождение ребёнка
26.03.1844

Дочь: Матрона Прокопьева

Мать ребёнка: Созонова Анастасия Семенова

Рождение ребёнка
Около ?.05.1845

Сын: Созонов Иван Прокопьев

Мать ребёнка: Созонова Анастасия Семенова

Смерть
Неизвестно
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