Созонов Иван Крест. Д. Ганькиной Филипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонов Иван Крест. Д. Ганькиной Филипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Созонов Филипп Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Федоров

Мать: Созонова Возм. Ирина Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колосова (Созонова) Анна Иванова

Мать ребёнка: Созонова Феодосия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Созонова Феодосия Иванова

Рождение ребёнка
28.03.1832

Сын: Созонов Кирил Иванов

Мать ребёнка: Созонова Феодосия Иванова

Смерть
Неизвестно

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