Созонов Иван Крест. Д. Ганькиной Филипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колосова (Созонова) Анна Иванова
Мать ребёнка: Созонова Феодосия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1832
Сын: Созонов Кирил Иванов
Мать ребёнка: Созонова Феодосия Иванова
Смерть
Неизвестно