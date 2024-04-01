Созонова Феодосия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонова Феодосия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колосова (Созонова) Анна Иванова

Отец ребёнка: Созонов Иван Крест. Д. Ганькиной Филипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Созонов Иван Крест. Д. Ганькиной Филипов

Рождение ребёнка
28.03.1832

Сын: Созонов Кирил Иванов

Отец ребёнка: Созонов Иван Крест. Д. Ганькиной Филипов

Смерть
Неизвестно

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