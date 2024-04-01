Созонова Феодосия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колосова (Созонова) Анна Иванова
Отец ребёнка: Созонов Иван Крест. Д. Ганькиной Филипов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1832
Сын: Созонов Кирил Иванов
Отец ребёнка: Созонов Иван Крест. Д. Ганькиной Филипов
Смерть
Неизвестно