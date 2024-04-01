Созонов Яков Унтер Офицер Ст. Рявкинской Филипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Бракосочетание
19.01.1845
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 37 отставной фейверкер Ж. 20+
Рождение ребёнка
06.07.1848
Мать ребёнка: Созонова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
04.08.1851
Мать ребёнка: Созонова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
?.06.1855
Мать ребёнка: Созонова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
03.08.1859
Мать ребёнка: Созонова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Созонова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Созонова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Созонова Агафья Васильева
Смерть
Неизвестно