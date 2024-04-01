Созонов Яков Унтер Офицер Ст. Рявкинской Филипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонов Яков Унтер Офицер Ст. Рявкинской Филипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Созонов Филипп Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Федоров

Мать: Созонова Возм. Ирина Дмитриева

Бракосочетание
19.01.1845

Жена: Созонова Агафья Васильева

Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 37 отставной фейверкер Ж. 20+
Рождение ребёнка
06.07.1848

Сын: Созоноа Прокопий Яковлев

Мать ребёнка: Созонова Агафья Васильева

Рождение ребёнка
04.08.1851

Сын: Созонов Антон Яковлев

Мать ребёнка: Созонова Агафья Васильева

Рождение ребёнка
?.06.1855

Сын: Созонов Прокопий Яковлев

Мать ребёнка: Созонова Агафья Васильева

Рождение ребёнка
03.08.1859

Сын: Созонов Евдоким Яковлев

Мать ребёнка: Созонова Агафья Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Созонова Агафья Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созонов Кирил Яковлев

Мать ребёнка: Созонова Агафья Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созонов Трофим Яковлев

Мать ребёнка: Созонова Агафья Васильева

Смерть
Неизвестно
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