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Позняков Захар Федоров

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Позняков Федор Тимофеев

Мать: Познякова Мария Дорофеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Позняков Иван Захаров

Мать ребёнка: Познякова Матрена Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1797

Жена: Познякова Матрена Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Трунова Прасковья Захарова

Мать ребёнка: Познякова Матрена Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Познякова Агрипина Захарова

Мать ребёнка: Познякова Матрена Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Позняков Филипп Захаров

Мать ребёнка: Познякова Матрена Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Познякова Акилина Захарова

Мать ребёнка: Познякова Матрена Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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