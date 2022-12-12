Позняков Захар Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Позняков Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Познякова Матрена Алексеева
Бракосочетание
До 1797
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Трунова Прасковья Захарова
Мать ребёнка: Познякова Матрена Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Познякова Агрипина Захарова
Мать ребёнка: Познякова Матрена Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: Познякова Матрена Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Познякова Акилина Захарова
Мать ребёнка: Познякова Матрена Алексеева
Смерть
После 1834