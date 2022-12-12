Позняков Иван Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПозняков Иван Захаров

Позняков Иван Захаров

avatar

Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Позняков Захар Федоров

Мать: Познякова Матрена Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Познякова Фекла Иванова

Мать ребёнка: Познякова Анна Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1831

Жена: Познякова Анна Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Позняков Никифор Иванов

Мать ребёнка: Познякова Анна Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Позняков Захар Иванов

Мать ребёнка: Познякова Анна Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Познякова Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Познякова Анна Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Позняков Ларион Иванов

Мать ребёнка: Познякова Анна Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close