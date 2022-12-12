Позняков Иван Захаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Познякова Фекла Иванова
Мать ребёнка: Познякова Анна Михайлова
Бракосочетание
До 1831
Жена: Познякова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Познякова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Познякова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Познякова Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Познякова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Познякова Анна Михайлова
Смерть
После 1858