Познякова Матрена Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Позняков Захар Федоров
Бракосочетание
До 1797
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Трунова Прасковья Захарова
Отец ребёнка: Позняков Захар Федоров
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Познякова Агрипина Захарова
Отец ребёнка: Позняков Захар Федоров
Рождение ребёнка
Около 1805
Отец ребёнка: Позняков Захар Федоров
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Познякова Акилина Захарова
Отец ребёнка: Позняков Захар Федоров
Смерть
После 1834