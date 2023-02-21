Познякова Матрена Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПознякова Матрена Алексеева

Познякова Матрена Алексеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Позняков Иван Захаров

Отец ребёнка: Позняков Захар Федоров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1797

Муж: Позняков Захар Федоров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Трунова Прасковья Захарова

Отец ребёнка: Позняков Захар Федоров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Познякова Агрипина Захарова

Отец ребёнка: Позняков Захар Федоров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Позняков Филипп Захаров

Отец ребёнка: Позняков Захар Федоров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Познякова Акилина Захарова

Отец ребёнка: Позняков Захар Федоров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close