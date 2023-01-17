Позняков Федор Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПозняков Федор Тимофеев

Позняков Федор Тимофеев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Позняков Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Белолипецкая Авдотья Федорова

Мать ребёнка: Познякова Мария Дорофеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1740

Жена: Познякова Мария Дорофеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Позняков Захар Федоров

Мать ребёнка: Познякова Мария Дорофеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1763
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close