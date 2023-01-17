Позняков Федор Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: Позняков Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Белолипецкая Авдотья Федорова
Мать ребёнка: Познякова Мария Дорофеева
Бракосочетание
До 1740
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Познякова Мария Дорофеева
Смерть
После 1763