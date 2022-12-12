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Ефименко Михаил Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Ефименко Андрей Моисеевич

Мать: Ефименко Екатерина

Рождение ребёнка
29.07.1929

Сын: Ефименко Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Ефименко Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Кривохижа Клара Михайловна

Мать ребёнка: Ефименко Мария Андреевна

Федоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефименко Мария Андреевна

Смерть
1978
Федоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
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