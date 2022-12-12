Ефименко Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Ефименко Андрей Моисеевич
Мать: Ефименко Екатерина
Рождение ребёнка
29.07.1929
Сын: Ефименко Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Ефименко Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Кривохижа Клара Михайловна
Мать ребёнка: Ефименко Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефименко Мария Андреевна
Смерть
1978