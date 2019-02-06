Ефименко Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1929
Дата смерти06.02.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1929
Рождение ребёнка
23.09.1953
Сын: Ефименко Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Ефименко Мария Викторовна
Рождение ребёнка
23.09.1953
Сын: Ефименко Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Ефименко Мария Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.2019