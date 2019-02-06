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Ефименко Анатолий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1929

Дата смерти

06.02.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1929

Отец: Ефименко Михаил Андреевич

Мать: Ефименко Мария Андреевна

Рождение ребёнка
23.09.1953

Сын: Ефименко Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Ефименко Мария Викторовна

Советка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.09.1953

Сын: Ефименко Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Ефименко Мария Викторовна

Советка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефименко Мария Викторовна

Смерть
06.02.2019
Советка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
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