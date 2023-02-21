Ефименко (Зеленская) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Зеленский Андрей
Рождение ребёнка
29.07.1929
Сын: Ефименко Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Ефименко Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Кривохижа Клара Михайловна
Отец ребёнка: Ефименко Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979