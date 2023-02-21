Ефименко (Зеленская) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефименко (Зеленская) Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Зеленский Андрей

Мать: Зеленская Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
29.07.1929

Сын: Ефименко Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Ефименко Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Кривохижа Клара Михайловна

Отец ребёнка: Ефименко Михаил Андреевич

Федоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефименко Михаил Андреевич

Смерть
1979
Федоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
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