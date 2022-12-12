Федоровка
Неклиновский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1181Мелентьева (Федоровка), сл, вл.при р. Среднем Еланчике.90—181602597Церковь православная 1.Показать скан
Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
4552Федоровка слобода, Федоровской волости, при реке Среднем-Еланчике509296621642002Волостное и сельское правление, 1 церковь, почт.-тел. отд., засед., мин. уч., цк.-пр. учил., 2 масл. зав., кирп. и череп. зав., паровая мельница, 8 ветр. мел.13545—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
49551Федоровкасело47°20'00"38°23'00"L-37-017
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
60636472101с Федоровкасело