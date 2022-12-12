село Федоровка, село Федоровка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Федоровка

Неклиновский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Миусский округ
1181Мелентьева (Федоровка), сл, вл.при р. Среднем Еланчике.90181602597Церковь православная 1.
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Таганрогский округ, Федоровская волость
4552Федоровка слобода, Федоровской волости, при реке Среднем-Еланчике509296621642002Волостное и сельское правление, 1 церковь, почт.-тел. отд., засед., мин. уч., цк.-пр. учил., 2 масл. зав., кирп. и череп. зав., паровая мельница, 8 ветр. мел.13545

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Неклиновский район
49551Федоровкасело47°20'00"38°23'00"L-37-017

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Неклиновский муниципальный район, Федоровское сельское поселение
60636472101с Федоровкасело
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