Ефименко (Игнатенко) Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефименко (Игнатенко) Мария Викторовна

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Место рождения

Петровка, Мясниковский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

30.05.1928

Дата смерти

27.05.2022

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1928

Отец: Игнатенко Виктор Семенович

Мать: Игнатенко Евдокия Васильевна

Петровка, Мясниковский муниципальный район, Ростовская область
хутор Валуево
Рождение ребёнка
23.09.1953

Сын: Ефименко Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Ефименко Анатолий Михайлович

Советка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.09.1953

Сын: Ефименко Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Ефименко Анатолий Михайлович

Советка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефименко Анатолий Михайлович

Смерть
27.05.2022
Советка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
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