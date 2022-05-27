Ефименко (Игнатенко) Мария Викторовна
Место рождения
Дата рождения30.05.1928
Дата смерти27.05.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1928
хутор Валуево
Рождение ребёнка
23.09.1953
Сын: Ефименко Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Ефименко Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
23.09.1953
Сын: Ефименко Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Ефименко Анатолий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.2022