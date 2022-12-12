Игнатенко (Каневская) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатенко (Каневская) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Игнатенко Петр Викторович

Отец ребёнка: Игнатенко Виктор Семенович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Игнатенко Петр Викторович

Отец ребёнка: Игнатенко Виктор Семенович

Рождение ребёнка
14.10.1926

Сын: Игнатенко Павел Викторович

Отец ребёнка: Игнатенко Виктор Семенович

Петровка, Мясниковский муниципальный район, Ростовская область
хутор Валуево
Рождение ребёнка
30.05.1928

Дочь: Ефименко Мария Викторовна

Отец ребёнка: Игнатенко Виктор Семенович

Петровка, Мясниковский муниципальный район, Ростовская область
хутор Валуево
Рождение ребёнка
1932

Сын: Игнатенко Василий Викторович

Отец ребёнка: Игнатенко Виктор Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатенко Виктор Семенович

Смерть
1981
Советка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
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