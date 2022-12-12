Игнатенко (Каневская) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Игнатенко Петр Викторович
Отец ребёнка: Игнатенко Виктор Семенович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Игнатенко Петр Викторович
Отец ребёнка: Игнатенко Виктор Семенович
Рождение ребёнка
14.10.1926
Сын: Игнатенко Павел Викторович
Отец ребёнка: Игнатенко Виктор Семенович
хутор Валуево
Рождение ребёнка
30.05.1928
Дочь: Ефименко Мария Викторовна
Отец ребёнка: Игнатенко Виктор Семенович
хутор Валуево
Рождение ребёнка
1932
Сын: Игнатенко Василий Викторович
Отец ребёнка: Игнатенко Виктор Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981
Советка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область