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Ефименко Андрей Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Ефименко Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Ефименко Екатерина

Рождение ребёнка
1930

Сын: Ефименко Николай Андреевич

Мать ребёнка: Ефименко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Андреевна

Мать ребёнка: Ефименко Екатерина

в промежутке 1905-1929
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Андреевна

Мать ребёнка: Ефименко Екатерина

до 1904
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефименко Василий Андреевич

Мать ребёнка: Ефименко Екатерина

в промежутке 1905-1929
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефименко Петр Андреевич

Мать ребёнка: Ефименко Екатерина

в промежутке 1905-1929
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефименко Екатерина

Смерть
1965
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