Ефименко Андрей Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Ефименко Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Ефименко Екатерина
Рождение ребёнка
1930
Сын: Ефименко Николай Андреевич
Мать ребёнка: Ефименко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Андреевна
Мать ребёнка: Ефименко Екатерина
в промежутке 1905-1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Андреевна
Мать ребёнка: Ефименко Екатерина
до 1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефименко Василий Андреевич
Мать ребёнка: Ефименко Екатерина
в промежутке 1905-1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ефименко Екатерина
в промежутке 1905-1929
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефименко Екатерина
Смерть
1965