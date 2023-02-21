Ефименко Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Ефименко Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Ефименко Андрей Моисеевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Ефименко Николай Андреевич
Отец ребёнка: Ефименко Андрей Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Андреевна
Отец ребёнка: Ефименко Андрей Моисеевич
в промежутке 1905-1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Ефименко Андрей Моисеевич
до 1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефименко Василий Андреевич
Отец ребёнка: Ефименко Андрей Моисеевич
в промежутке 1905-1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ефименко Андрей Моисеевич
в промежутке 1905-1929
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно