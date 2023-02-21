Ефименко Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефименко Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Ефименко Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Ефименко Андрей Моисеевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Ефименко Николай Андреевич

Отец ребёнка: Ефименко Андрей Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Андреевна

Отец ребёнка: Ефименко Андрей Моисеевич

в промежутке 1905-1929
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Ефименко Андрей Моисеевич

до 1904
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефименко Василий Андреевич

Отец ребёнка: Ефименко Андрей Моисеевич

в промежутке 1905-1929
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефименко Петр Андреевич

Отец ребёнка: Ефименко Андрей Моисеевич

в промежутке 1905-1929
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефименко Андрей Моисеевич

Смерть
Неизвестно