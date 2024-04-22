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Сорокин Константин Николаевич

Место рождения

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

17.05.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1881 ст.

Отец: Сорокин Николай Егорович

Мать: Сорокина Елизавета Петровна

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
04.02.1908

Жена: Сорокина Любовь Наумовна

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.09.1908 ст.

Дочь: Сорокина Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Сорокина Любовь Наумовна

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.06.1909 ст.

Сын: Сорокин Иван Констпнтинович

Мать ребёнка: Сорокина Любовь Наумовна

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.06.1909 ст.

Сын: Сорокин Петр Константинович

Мать ребёнка: Сорокина Любовь Наумовна

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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