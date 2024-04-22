Сорокин Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.05.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1881 ст.
Бракосочетание
04.02.1908
Жена: Сорокина Любовь Наумовна
Рождение ребёнка
15.09.1908 ст.
Дочь: Сорокина Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Сорокина Любовь Наумовна
Рождение ребёнка
29.06.1909 ст.
Сын: Сорокин Иван Констпнтинович
Мать ребёнка: Сорокина Любовь Наумовна
Рождение ребёнка
29.06.1909 ст.
Сын: Сорокин Петр Константинович
Мать ребёнка: Сорокина Любовь Наумовна
Смерть
Неизвестно