Сорокина (Толстова) Любовь Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Толстова) Любовь Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884 ст.

Отец: Толстов Наум Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1908

Муж: Сорокин Константин Николаевич

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.09.1908 ст.

Дочь: Сорокина Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Сорокин Константин Николаевич

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.06.1909 ст.

Сын: Сорокин Иван Констпнтинович

Отец ребёнка: Сорокин Константин Николаевич

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.06.1909 ст.

Сын: Сорокин Петр Константинович

Отец ребёнка: Сорокин Константин Николаевич

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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