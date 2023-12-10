Сорокина (Толстова) Любовь Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884 ст.
Отец: Толстов Наум Иванович
Бракосочетание
04.02.1908
Рождение ребёнка
15.09.1908 ст.
Дочь: Сорокина Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Сорокин Константин Николаевич
Рождение ребёнка
29.06.1909 ст.
Сын: Сорокин Иван Констпнтинович
Отец ребёнка: Сорокин Константин Николаевич
Рождение ребёнка
29.06.1909 ст.
Сын: Сорокин Петр Константинович
Отец ребёнка: Сорокин Константин Николаевич
Смерть
Неизвестно