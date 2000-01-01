Артамонова (Пятакова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонова (Пятакова) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1920

Отец: Пятаков Николай

Мать: Пятакова Елизавета

Рождение ребёнка
05.11.1939

Сын: Ульченко Владимир Ильич

Отец ребёнка: Ульченко Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Виктор Ильич

Отец ребёнка: Артамонов Илья Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульченко Юрий Ильич

Отец ребёнка: Ульченко Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коринюк Светлана Ильинична

Отец ребёнка: Артамонов Илья Мартынович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артамонов Илья Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Геннадий Ильич

Отец ребёнка: Артамонов Илья Мартынович

Смерть
Неизвестно
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