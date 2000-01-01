Артамонова (Пятакова) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1920
Отец: Пятаков Николай
Мать: Пятакова Елизавета
Рождение ребёнка
05.11.1939
Отец ребёнка: Ульченко Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Артамонов Илья Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульченко Юрий Ильич
Отец ребёнка: Ульченко Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коринюк Светлана Ильинична
Отец ребёнка: Артамонов Илья Мартынович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Артамонов Илья Мартынович
Смерть
Неизвестно