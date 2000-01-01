Коринюк (Артамонова) Светлана Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гогинава Этери Джемаловна
Отец ребёнка: Гогинава Джемал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гогинава Эльдар Джемалович
Отец ребёнка: Гогинава Джемал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коринюк Ярослав Александрович
Отец ребёнка: Коринюк Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коринюк Александр