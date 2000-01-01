Коринюк (Артамонова) Светлана Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коринюк (Артамонова) Светлана Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артамонов Илья Мартынович

Мать: Артамонова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гогинава Этери Джемаловна

Отец ребёнка: Гогинава Джемал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гогинава Эльдар Джемалович

Отец ребёнка: Гогинава Джемал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коринюк Ярослав Александрович

Отец ребёнка: Коринюк Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коринюк Александр

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