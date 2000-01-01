Артамонов Илья Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1901
Отец: Артамонов Мартын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Артамонова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коринюк Светлана Ильинична
Мать ребёнка: Артамонова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Артамонова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий Ильич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно