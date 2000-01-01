Артамонов Илья Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонов Илья Мартынович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1901

Отец: Артамонов Мартын

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артамонова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Геннадий Ильич

Мать ребёнка: Артамонова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коринюк Светлана Ильинична

Мать ребёнка: Артамонова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Виктор Ильич

Мать ребёнка: Артамонова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий Ильич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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