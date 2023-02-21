Артамонов Мартын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1901
Сын: Артамонов Илья Мартынович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно