Артамонова Варвара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртамонова Варвара Сергеевна

Артамонова Варвара Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сын

Отец ребёнка: Артамонов Мартын Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь

Отец ребёнка: Артамонов Мартын Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артамонов Мартын Маркович

Рождение ребёнка
21.07.1901

Сын: Артамонов Илья Мартынович

Отец ребёнка: Артамонов Мартын Маркович

Курно-Липовка, Тарасовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.