Артамонова Варвара Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сын
Отец ребёнка: Артамонов Мартын Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь
Отец ребёнка: Артамонов Мартын Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1901
Сын: Артамонов Илья Мартынович
Отец ребёнка: Артамонов Мартын Маркович
Курно-Липовка, Тарасовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно