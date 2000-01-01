Пятакова Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Фёкла
Рождение ребёнка
13.01.1920
Дочь: Артамонова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Пятаков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пятаков Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Пятаков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Пятаков Николай
Смерть
Неизвестно