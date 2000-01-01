Пятакова Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПятакова Елизавета

Пятакова Елизавета

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Фёкла

Рождение ребёнка
13.01.1920

Дочь: Артамонова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Пятаков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пятаков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Пятаков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Пятаков Николай

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close