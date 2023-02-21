Ульченко Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1939
Отец: Ульченко Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульченко Марина Владимировна
Мать ребёнка: Ульченко Нина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульченко Нина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольховская Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Ульченко Нина Петровна
Смерть
Неизвестно