Ульченко Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульченко Владимир Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1939

Отец: Ульченко Илья

Мать: Артамонова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульченко Марина Владимировна

Мать ребёнка: Ульченко Нина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульченко Нина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольховская Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Ульченко Нина Петровна

Смерть
Неизвестно
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