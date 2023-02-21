Ольховская (Ульченко) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховская (Ульченко) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ульченко Владимир Ильич

Мать: Ульченко Нина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольховская Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Ольховский Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ольховский Игорь Павлович

Отец ребёнка: Ольховский Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ольховский Константин Павлович

Отец ребёнка: Ольховский Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ольховский Павел Иванович

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