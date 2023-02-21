Ольховская (Ульченко) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ульченко Владимир Ильич
Мать: Ульченко Нина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольховская Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Ольховский Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ольховский Игорь Павлович
Отец ребёнка: Ольховский Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ольховский Константин Павлович
Отец ребёнка: Ольховский Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно