Ульченко (Ловик) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульченко (Ловик) Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1940

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1940

Отец: Ловик Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольховская Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Ульченко Владимир Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульченко Марина Владимировна

Отец ребёнка: Ульченко Владимир Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульченко Владимир Ильич

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