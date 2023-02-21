Ульченко (Ловик) Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1940
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1940
Отец: Ловик Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольховская Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Ульченко Владимир Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульченко Марина Владимировна
Отец ребёнка: Ульченко Владимир Ильич
Бракосочетание
Неизвестно