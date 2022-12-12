Чуприков Роман Елизарович
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Чуприкова Домна Павловна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Чуприкова Домна Павловна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Чуприков Михаил Романович
Мать ребёнка: Чуприкова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Чуприкова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
08.10.1815
Мать ребёнка: Чуприкова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Артемий Романович
Мать ребёнка: Чуприкова Анна Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуприкова ? Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуприкова Домна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуприкова Анна Даниловна
Книги пропущены
Смерть
Неизвестно