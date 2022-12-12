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Чуприков Роман Елизарович

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Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Чуприков Елизар Иванович

Мать: Чуприкова Параскева Андреевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1794

Сын: Чуприков Егор Романович

Мать ребёнка: Чуприкова Домна Павловна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1799

Сын: Чуприков Петр Романович

Мать ребёнка: Чуприкова Домна Павловна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809

Сын: Чуприков Михаил Романович

Мать ребёнка: Чуприкова Анна Даниловна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814

Сын: Чуприков Осип Романович

Мать ребёнка: Чуприкова Анна Даниловна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.10.1815

Сын: Чуприков Яков Романович

Мать ребёнка: Чуприкова Анна Даниловна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1819

Сын: Артемий Романович

Мать ребёнка: Чуприкова Анна Даниловна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуприкова ? Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуприкова Домна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуприкова Анна Даниловна

Книги пропущены
Смерть
Неизвестно
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