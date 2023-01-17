Чуприкова (Черепова) Анна Даниловна
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Марфа Ларионовна
Отец ребёнка: ??? Семенович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Чуприков Михаил Романович
Отец ребёнка: Чуприков Роман Елизарович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Чуприков Роман Елизарович
Рождение ребёнка
08.10.1815
Отец ребёнка: Чуприков Роман Елизарович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Артемий Романович
Отец ребёнка: Чуприков Роман Елизарович
Бракосочетание
Неизвестно
Книги пропущены
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ??? Семенович
Смерть
Неизвестно