Чуприкова (Черепова) Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуприкова (Черепова) Анна Даниловна

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Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Черепов Данила Герасимович

Мать: Черепова Дарья Васильевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Марфа Ларионовна

Отец ребёнка: ??? Семенович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Чуприков Михаил Романович

Отец ребёнка: Чуприков Роман Елизарович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814

Сын: Чуприков Осип Романович

Отец ребёнка: Чуприков Роман Елизарович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.10.1815

Сын: Чуприков Яков Романович

Отец ребёнка: Чуприков Роман Елизарович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1819

Сын: Артемий Романович

Отец ребёнка: Чуприков Роман Елизарович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуприков Роман Елизарович

Книги пропущены
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ??? Семенович

Смерть
Неизвестно
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