Черепова Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Чуприкова Анна Даниловна
Отец ребёнка: Черепов Данила Герасимович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Черепова Евдокия Даниловна
Отец ребёнка: Черепов Данила Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно