Черепова Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепова Дарья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Чуприкова Анна Даниловна

Отец ребёнка: Черепов Данила Герасимович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Черепова Евдокия Даниловна

Отец ребёнка: Черепов Данила Герасимович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепов Данила Герасимович

Смерть
Неизвестно
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