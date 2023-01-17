Чуприков Егор Романович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиДо 1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
07.01.1816
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Чуприкова Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Чуприкова Наталья Харитоновна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Чуприкова Наталья Харитоновна
Рождение ребёнка
18.12.1822
Сын: Чуприков Игнатий Егорович
Мать ребёнка: Чуприкова Наталья Харитоновна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Чуприкова Наталья Харитоновна
Смерть
До 1843