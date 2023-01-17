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Чуприков Егор Романович

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Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1794

Дата смерти

До 1843

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Чуприков Роман Елизарович

Мать: Чуприкова Домна Павловна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.01.1816

Жена: Чуприкова Наталья Харитоновна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Чуприкова Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Чуприкова Наталья Харитоновна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820

Сын: Чуприков Стефан Егорович

Мать ребёнка: Чуприкова Наталья Харитоновна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.12.1822

Сын: Чуприков Игнатий Егорович

Мать ребёнка: Чуприкова Наталья Харитоновна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1823

Сын: Чуприков Петр Егорович

Мать ребёнка: Чуприкова Наталья Харитоновна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
До 1843
Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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