Чуприкова Наталья Харитоновна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1816
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Чуприкова Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Чуприков Егор Романович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Чуприков Егор Романович
Рождение ребёнка
18.12.1822
Сын: Чуприков Игнатий Егорович
Отец ребёнка: Чуприков Егор Романович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Чуприков Егор Романович
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно