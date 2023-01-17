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Чуприкова Наталья Харитоновна

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Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.01.1816

Муж: Чуприков Егор Романович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Чуприкова Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Чуприков Егор Романович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820

Сын: Чуприков Стефан Егорович

Отец ребёнка: Чуприков Егор Романович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.12.1822

Сын: Чуприков Игнатий Егорович

Отец ребёнка: Чуприков Егор Романович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1823

Сын: Чуприков Петр Егорович

Отец ребёнка: Чуприков Егор Романович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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