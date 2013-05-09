Ложкина (Мухина) Муза Телефонистка Пос. Полудино Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкина (Мухина) Муза Телефонистка Пос. Полудино Васильевна

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Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

06.08.1931

Дата смерти

09.05.2013

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1931

Отец: Мухин Василий Алексеевич

Мать: Мухина Федора Федосеевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.12.1955

Сын: Ложкин Виктор Викторович

Отец ребёнка: Ложкин Виктор Николаевич

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
26.03.1961

Дочь: Захарова Татьяна

Отец ребёнка: Ложкин Виктор Николаевич

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложкин Виктор Николаевич

Смерть
09.05.2013
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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