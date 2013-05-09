Ложкина (Мухина) Муза Телефонистка Пос. Полудино Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.08.1931
Дата смерти09.05.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1931
Отец: Мухин Василий Алексеевич
Мать: Мухина Федора Федосеевна
Рождение ребёнка
24.12.1955
Отец ребёнка: Ложкин Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
26.03.1961
Дочь: Захарова Татьяна
Отец ребёнка: Ложкин Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.2013
Причина смерти: Естественная смерть/старость